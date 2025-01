Nog hele week geen netwerk op TU Eindhoven, tentamens week uitgesteld

De Technische Universiteit Eindhoven verwacht dat de belangrijkste problemen na de cyberaanval van afgelopen weekend pas maandag voorbij zullen zijn. Om die reden is besloten de hele onderwijskalender een week op te schuiven. Dat betekent bijvoorbeeld dat de tentamenweek niet maandag begint, maar een week later.

Na de cyberaanval, zaterdagavond, haalde de TU het volledige interne netwerk offline. Dat heeft grote gevolgen: er kan voorlopig geen onderwijs worden gegeven en studenten en docenten kunnen onder meer niet bij hun mail en online studiematerialen. Studenten kunnen zich daardoor moeilijker voorbereiden op de tentamenweek.

Het hele programma schuift daarom nu zeven dagen op. De huidige week was eigenlijk bedoeld als 'inhaalweek' voor bijvoorbeeld uitgestelde colleges of het inleveren van opdrachten, maar dat wordt nu volgende week. Een week daarna, vanaf maandag 27 januari, worden de tentamens afgenomen.

Het besluit moet de studenten en docenten genoeg lucht geven om de tentamens voor te bereiden en opdrachten tijdig af te ronden, meldt de universiteit in een verklaring.

Stapsgewijs

De TU is naar eigen zeggen druk bezig om de systemen weer veilig online te krijgen. De komende dagen zal dat stapsgewijs gebeuren. Sinds vandaag is er bijvoorbeeld weer een wifinetwerk beschikbaar op de campus van de universiteit.

De verwachting is dat maandag de netwerkgebonden systemen voor studenten weer "voldoende beschikbaar zijn", staat in de verklaring.

'Geen eenvoudige beslissing'

Volgens vicevoorzitter Groothuis van het universiteitsbestuur was het geen eenvoudige beslissing om het hele programma een week op te schuiven. "Voor de studeerbaarheid en de helderheid is dit het beste scenario", zegt hij. "Tegelijkertijd realiseren we ons dat het besluit ook impact heeft op onze docenten en andere medewerkers, die veel extra werk zullen moeten verrichten."

De universiteit denkt dus dat de grootste problemen maandag voorbij zijn, maar houdt wel een slag om de arm. "Hoewel de TU/e voldoende vertrouwen heeft in de voortgang van de aanpak van de cyberaanval en het weer in de lucht krijgen van het netwerk, is een opstart nooit risicoloos en kunnen er nog tegenvallers optreden." Studenten krijgen het advies om de website in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.

Nog altijd is onduidelijk wie de cyberaanval heeft gepleegd en waarom. De TU laat dat extern onderzoeken.