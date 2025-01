Storing DigiD grotendeels voorbij, oorzaak nog onbekend

De storing bij DigiD is grotendeels voorbij. Dat meldt een woordvoerder van Logius, de overheidsinstelling die DigiD beheert.

Er is nog een klein aantal mensen dat via DigiD niet kan inloggen bij overheidsdiensten, gemeenten en de Belastingdienst. De woordvoerder zegt dat er hard wordt gewerkt om ook voor die mensen DigiD weer werkend te krijgen.

Het was het grootste deel van de middag niet mogelijk om in te loggen op DigiD. De problemen begonnen rond het middaguur, bleek uit een storingsmelding van Logius. Wie met DigiD ergens probeerde in te loggen, kreeg een foutmelding.

Wat de oorzaak van de storing was, wordt nog onderzocht. Of die door problemen van binnen of van buiten komen door bijvoorbeeld een cyberaanval is daarom nog niet duidelijk, aldus Logius.