Grote storing bij DigiD, oorzaak nog onbekend

Het is al zeker de hele middag niet mogelijk om in te loggen op DigiD. Daarmee kan ook niet worden ingelogd bij overheidsdiensten, gemeenten en de Belastingdienst. De problemen begonnen rond het middaguur, zo blijkt uit een storingsmelding van de ICT-divisie Logius.

Wie met DigiD ergens probeert in te loggen krijgt een foutmelding. Vooralsnog verschijnt alleen op mijnoverheid.nl een melding dat de dienst niet of slechts deels beschikbaar is.

Een woordvoerder van Logius benadrukt dat DigiD niet helemaal platligt. "Soms lukt het mensen om wel in te loggen, soms weer niet. Dat is heel vervelend. Wij raden daarom aan het op een later tijdstip nog eens te proberen."

Wat precies de oorzaak van de storing is wordt nog onderzocht. Of die door problemen van binnen of van buiten komen door bijvoorbeeld een cyberaanval is daarom nog niet duidelijk, aldus Logius.