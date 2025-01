City-icoon Book (90) overleden, deed zich twee jaar jonger voor dan hij was

Manchester City-icoon Tony Book is op 90-jarige leeftijd overleden. De voormalig rechtsback was aanvoerder van de club tijdens het 'gouden tijdperk', eind jaren zestig en begin jaren zeventig.

De Engelsman speelde tussen 1966 en 1974 ruim driehonderd duels voor City. Na zijn loopbaan was Book vijf jaar hoofdcoach van de club. Tevens had hij een belangrijke rol in het opbouwen van de jeugdafdeling. Tot 2008 vervulde hij verschillende andere functies bij de 'Citizens'.

Clublegende

"Met groot verdriet kondigen we het overlijden aan van voormalig aanvoerder en coach Book", aldus City in een verklaring. "Hij zal voor altijd herinnerd worden als een man die de basis legde voor ongekende successen. Hij was een ware clublegende in elke betekenis van het woord."