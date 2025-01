VN: Meer dan een miljoen Haïtianen ontheemd

In Haïti zijn inmiddels meer dan een miljoen mensen binnen het land op de vlucht geslagen. Dat meldt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) van de Verenigde Naties. Nooit eerder waren er zoveel mensen op de vlucht. Meer dan de helft van de ontheemden is kind.

Haïti wordt al tijden geteisterd door bendegeweld, afwezig bestuur en falende publieke voorzieningen en gezondheidszorg. In 2021 werd president Moïse vermoord, sindsdien is er een bestuurlijke chaos in het land en zijn er geen verkiezingen meer geweest. Gewapende bendes hebben bijna de volledige controle over de hoofdstad Port-au-Prince en veel invloed in de rest van het land.

"Haïti heeft aanhoudende humanitaire hulp nodig om levens te redden en te beschermen", zegt IOM-directeur Amy Pope. "We moeten samenwerken om de oorzaken aan te pakken van het geweld en de instabiliteit, die tot zoveel dood en vernietiging hebben geleid."

Gemeenschappen overweldigd

Volgens de IOM is het aantal ontheemden in een jaar tijd ruim verdrievoudigd. In december 2023 waren nog 315.000 mensen hun huizen ontvlucht.

De meerderheid van de ontheemden komt uit de omgeving van Port-au-Prince en zoekt een veilig heenkomen in andere provincies. Volgens het IOM worden gemeenschappen in deze gebieden overweldigd door de grote aantallen gevluchte mensen, en komen de toch al beperkte middelen onder druk te staan.

In deze explainer wordt uitgelegd hoe de situatie in Haïti is ontstaan: