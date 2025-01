OM eist 18 maanden cel tegen Peter Gillis voor belastingfraude

Het Openbaar Ministerie (OM) eist een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan zes voorwaardelijk, tegen recreatieondernemer Peter Gillis voor onder meer belastingfraude. Ook is geëist dat hij twee jaar niet mag ondernemen. "Tot op de dag van vandaag is het een rommeltje bij Oostappen Groep, ondanks waarschuwingen sinds het begin van de eeuw", zei de officier van justitie over Gillis' bedrijf.

De 62-jarige Gillis wordt ervan verdacht jarenlang belastingfraude te hebben gepleegd. Daarnaast wordt hij verdacht van het onjuist voeren en bewaren van administratie, het niet leveren van documenten aan de Belastingdienst en het niet tijdig doen van belastingaangifte.

Zo heeft hij volgens justitie minimaal 500.000 euro aan belastinggeld ontdoken. De fraudepraktijken zouden zich hebben afgespeeld op het hoofdkantoor en acht vakantieparken van de Oostappen Groep Vakantieparken. Ook zijn dochter en zijn ex-vrouw worden hiervoor vervolgd.

'Alles aan gedaan om 'zwarte huur' te verhullen'

Uit mails en gesprekken met medewerkers en parkbeheerders blijkt dat op de vakantieparken van Gillis huisjes zwart zijn verhuurd, zo stelde de officier van justitie. Huurders moesten contant betalen, waardoor een groot deel van de omzet buiten de boeken zou zijn gebleven.

"Peter, zijn dochter en ex-vrouw hebben er alles aan gedaan om die 'zwarte verhuur' te verhullen. Dat deden ze door documenten te vernietigen en het reserveringssysteem te manipuleren", zei de officier van justitie.

Ook werden de urenlijsten van buitenlandse werknemers niet bijgehouden en werden ze zwart uitbetaald. "Ze werkten meer uren dan ze volgens de registratie betaald kregen. Er is bewust een papieren werkelijkheid gecreëerd die niet klopt met de echte werkelijkheid", zei de officier van justitie.

Boete geëist

Peter Gillis had volgens justitie de grootste rol. Daarnaast eist het OM tegen zijn dochter Inge een taakstraf van 240 uur, meldt Omroep Brabant. Zij hoeft wat justitie betreft voorlopig niet de gevangenis in; als ze opnieuw de fout in gaat, hangt haar een straf van twee jaar boven het hoofd.

Verder wordt tegen elk vakantiepark nog een boete geëist van 5000 euro voor ieder jaar dat de administratie niet op orde was. In totaal gaat het om 200.000 euro. En de Oostappen Groep zou volgens justitie een boete van 365.000 euro moeten betalen.