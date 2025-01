Brand na grote Oekraïense droneaanval ruim 630 kilometer Rusland in

Een grote Oekraïense droneaanval heeft brand veroorzaakt bij een chemische fabriek in de Russische stad Engels, aan de Wolga, ruim 630 kilometer van de Oekraïense grens.

Volgens de plaatselijke autoriteiten komt er veel rook vrij en blijven de scholen in de omgeving, inclusief de grote stad Saratov, dicht. Er zouden geen gewonden zijn.

Volgens de Oekraïense autoriteiten is er een "massale aanval" uitgevoerd op Russische olieraffinaderijen, opslagplaatsen en wapenfabrieken in Engels, maar ook in Brjansk, Kazan, Saratov en Toela.

Oekraïense media melden dat Oekraïne de infrastructuur van de Russische luchtmachtbasis Engels onder vuur heeft genomen in een 'meerdaagse, alomvattende operatie'.

Ruim 200 drones

Russische Telegramkanalen en pro-Russische bloggers melden een grote droneaanval van Oekraïne op Russische regio's. Ook zijn er Amerikaanse ATACMS-raketten afgevuurd. Rusland zou meer dan 200 drones en vijf raketten hebben neergehaald. Het Russische ministerie van Defensie heeft daarentegen nog geen berichten naar buiten gebracht.

De gouverneur van de regio Saratov, ook ruim 600 kilometer vanaf de Oekraïense grens, zegt inderdaad dat de steden Saratov en Engels zijn getroffen door een massale droneaanval. Daarbij raakten volgens hem twee industrieterreinen beschadigd.

Een bron van de Oekraïense geheime dienst zegt dat er grote branden zijn in een chemische fabriek en een olieraffinaderij. Ook zou er nog een andere chemische fabriek zijn beschadigd door de aanval.

Russische drones

Verder meldde de Oekraïense luchtmacht dat er afgelopen nacht ook 58 Russische drones zijn neergehaald. In totaal vlogen er 80.

De drones werden boven elf verschillende regio's neergeschoten. 21 anderen zijn volgens de luchtmacht van de radar verdwenen.