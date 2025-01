RIVM houdt rekening met honderden hepatitis-besmettingen door blauwe bessen AH

Twaalf mensen zijn besmet geraakt met hepatitis A na het eten van de bevroren blauwe bessen van Albert Heijn, meldt het RIVM. Van die twaalf was de besmetting in twee gevallen zo ernstig dat er een ziekenhuisopname nodig was. Het instituut houdt rekening met honderden besmettingen.

Hepatitis A is een infectieziekte waar een meldplicht op zit. De GGD meldt dat de eerste patiënt eind november binnenkwam, waarna de gevallen toenamen. De zakken werden tot gisteren nog verkocht. Het RIVM is een onderzoek gestart waarbij de blauwe bessen naar voren kwamen. Na een monsterafname van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werd de besmetting met hepatitis A ontdekt.

Alle twaalf patiënten zijn tussen de 25 en 77 jaar oud. "Dit zijn enkel de ernstige gevallen waarbij patiënten medische hulp zochten", zegt een RIVM-woordvoerder.

Over het algemeen heeft de ziekte een mild verloop, waardoor het instituut een veelvoud aan besmetting vermoedt. De ziekte kan bij volwassenen leiden tot een leverontsteking. Volgens de woordvoerder lopen voornamelijk mensen met een verlaagde weerstand risico op een ernstige besmetting.

Een uitbraak op deze schaal is volgens het RIVM overigens niet geheel uniek, maar komt gemiddeld één keer per jaar voor.

Terugroepactie

Gisteren werd bekend dat Albert Heijn een veiligheidswaarschuwing had gegeven voor de diepvrieskilozakken blauwe bessen van het huismerk, vanwege een besmetting met hepatitis A. De supermarkt roept de producten terug.

Het gaat om kilozakken met een tht-datum van 14-4-2026, maar uit voorzorg heeft de Albert Heijn alle kilozakken uit de schappen gehaald. Het bedrijf adviseert consumenten de bessen niet te eten. Klanten kunnen de zakken terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug.

Klanten die symptomen ervaren krijgen het advies hun huisarts te raadplegen.

Slechte hygiëne

De besmette blauwe bessen zijn afkomstig van een fabrikant uit Polen, zegt Albert Heijn. Volgens het RIVM is de uitbraak waarschijnlijk veroorzaakt door slechte hygiëne in het verpakkingsproces.

Hepatitis A is een ziekte die alleen bij mensen voorkomt. De besmetting verspreidt zich volgens het RIVM ook alleen van mens op mens, via de ontlasting. "Het virus zou verspreid kunnen zijn door besmet irrigatiewater, maar het is waarschijnlijker dat een bessenplukker zijn handen niet goed heeft gewassen na een toiletbezoek", aldus de RIVM-woordvoerder. Anders zou volgens hem de uitbraak groter zijn geweest.

Het gaat volgens AH enkel om de diepvrieskilozakken; de papieren doosjes bevroren blauwe bessen en de zakken gemixt rood fruit lopen geen risico, omdat die van een andere leverancier komen.