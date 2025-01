NAVO start missie om kabels in de Oostzee te beschermen tegen sabotage

NAVO-landen gaan in de Oostzee meer samenwerken om onderzeese kabels te beschermen tegen nieuwe sabotageacties. Dat zei secretaris-generaal Mark Rutte op een NAVO-top in Helsinki voor landen rond de Oostzee. Op de top zijn Finland, Duitsland, Denemarken, Zweden en de drie Baltische staten Estland, Letland en Litouwen aanwezig.

Onder de naam Baltic Sentry zal de NAVO met onder meer fregatten en vliegtuigen in de Oostzee patrouilleren. Ook worden onderwaterdrones ingezet als afschrikking en wordt er gezocht naar de Russische schaduwvloot. Dat zijn schepen die onder een andere vlag varen om sancties tegen Rusland te omzeilen.

"Binnen de alliantie zien we elementen van een campagne om onze samenlevingen te destabiliseren door cyberaanvallen, pogingen tot moord en sabotage van onderzeese kabels in de Oostzee", zei Rutte in Helsinki.

Rutte zei ook dat de NAVO geen aanvallen op belangrijke infrastructuren zal accepteren en dat het bondgenootschap zal terugvechten om nieuwe sabotages te voorkomen.