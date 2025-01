Vingegaard rijdt Tour én Vuelta, Yates en Van Aert naar Giro voor Visma

Wielerploeg Visma-Lease a Bike mikt met Jonas Vingegaard op de eindzege in de Tour de France en de Vuelta a España. Dat heeft het Nederlandse team bekendgemaakt op de ploegenpresentatie in het Spaanse La Nucia.

De Deen won de Tour de France in 2022 en 2023, maar bleek vorig jaar niet in staat om Tadej Pogacar optimaal partij te bieden. Vingegaard was in april in de Ronde van het Baskenland hard ten val gekomen en was na een lange revalidatie net op tijd fit om de Tour te rijden. De Sloveen uitdagen was te veel gevraagd.

En daar baalde Vingegaard flink van. "Ik denk dat ik nooit zo sterk ben geweest als vlak voor mijn val in het Baskenland. Uiteindelijk was het al een hele persoonlijke overwinning om te kunnen starten in de Tour de France."

Dit jaar is die wedstrijd opnieuw het hoofddoel van de Deen. "Ik ga er alles aan doen om daar in topvorm aan de start te staan." Aansluitend rijdt hij nog een tweede grote ronde: de Vuelta.

Van Aert

In de Giro d'Italia is Simon Yates de kopman, met als doel om de roze trui te winnen. De 32-jarige Brit is de belangrijkste nieuwkomer bij de ploeg.

Olav Kooij en Wout van Aert jagen in Italië (en Albanië en Slovenië) op ritzeges. Van Aert heeft daarnaast zijn zinnen gezet op de zege in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. De twee monumenten ontbreken nog op de lange erelijst van de Belg.