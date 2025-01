Geen Nederlanders in Tour-ploeg Visma, Vingegaard gaat weer voor gele trui

Wielerploeg Visma-Lease a Bike mikt met Jonas Vingegaard op de eindzege in de Tour de France en de Vuelta a España. Dat heeft het team bekendgemaakt op de ploegenpresentatie in het Spaanse La Nucia.

Opvallend is dat de Nederlandse ploeg voor het eerst zonder Nederlandse renner naar de Tour gaat. Naast de Deen Vingegaard staan de namen van de Amerikanen Sepp Kuss en Matteo Jorgsenson, de Belgen Wout van Aert, Tiesj Benoot en Victor Campenaerts, de Brit Simon Yates en de Fransman Christophe Laporte op de voorlopige deelnemerslijst.

Nederlandse renners als Steven Kruijswijk, Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, Bart Lemmen en Olav Kooij gaan zoals het er nu voorstaat niet naar de Tour.

"Met de acht renners die we nu gekozen hebben, zijn we het best in staat om de Tour te winnen", zegt ploegbaas Richard Plugge tegen Wielerflits. "Als dat op dit moment niet gaat met Nederlanders, dan is dat zo."

"Of de Nederlanders dan op dit moment niet goed genoeg zijn? Wij denken dat we op dit moment met andere renners meer kans maken", aldus Plugge.

Het is nog niet uitgesloten dat een van de Nederlandse renners toch mee mag naar de Tour, die op 5 juli in Lille begint. Bij blessures of vormverlies kan de voorlopige selectie nog gewijzigd worden.

Ook Vuelta voor Vingegaard

Vingegaard won de Tour de France in 2022 en 2023, maar bleek vorig jaar niet in staat om Tadej Pogacar optimaal partij te bieden. Vingegaard was in april in de Ronde van het Baskenland hard ten val gekomen en was na een lange revalidatie net op tijd fit om de Tour te rijden. De Sloveen uitdagen was te veel gevraagd.

En daar baalde Vingegaard flink van. "Ik denk dat ik nooit zo sterk ben geweest als vlak voor mijn val in het Baskenland. Uiteindelijk was het al een hele persoonlijke overwinning om te kunnen starten in de Tour de France."