OM: advocaat Weski gaf duizenden berichten door voor Taghi

Ridouan Taghi wisselde vanuit de gevangenis via zijn advocaat Inez Weski meer dan 8000 berichten met zijn oudste zoon en andere contacten, zegt het Openbaar Ministerie. Die berichten zijn deels bewaard en gingen volgens het OM over het voortzetten van Taghi's drugshandel.

Het OM heeft geen aanwijzingen dat Weski ook opdrachten voor geweld heeft doorgegeven. "Wellicht lag daar ook voor haar een grens", zei de officier van justitie vanochtend in de rechtbank in Rotterdam.

Daar diende de eerste zitting in de strafzaak tegen Weski. Zij wordt verdacht van deelname aan de criminele organisatie van haar toenmalige client Taghi. Hij zit in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en kan daar alleen vrijuit praten met zijn raadslieden. Door berichten door te spelen, zou Weski Taghi's organisatie hebben geholpen.

Dwang

Waarom Weski dit zou hebben gedaan, blijft volgens het OM onduidelijk. "Wij houden er nog steeds rekening mee dat zij heeft gehandeld onder dwang of dreiging", zei de officier.

Weski heeft zelf nooit iets willen verklaren. Volgens de 69-jarige oud-advocaat, die vandaag niet aanwezig was, kan zij niets zeggen omdat ze te allen tijde is gebonden aan geheimhouding. De communicatie tussen advocaten en cliënten is immers strikt vertrouwelijk.

"Zij verschuilt zich ten onrechte achter haar toga", zei de officier van justitie. "Het verschoningsrecht is bedoeld ter bescherming van de cliënt, niet ter bescherming van de advocaat zelf."

Zwijgen

In een brief aan de rechtbank kondigde Weski aan dat ze vanwege haar beroepsgeheim zal blijven zwijgen. Ze ging ook in op de gerechtelijke procedures die nog lopen, onder meer over de inbeslagname van gegevens die onder de geheimhouding zouden vallen.

"De indruk wordt gewekt dat de verdediging het proces onnodig vertraagt", liet Weski de rechtbank weten. Dat is volgens haar absoluut niet waar. Ze besloot haar brief met een oproep aan de rechtbank voor rechtvaardigheid en begrip.

Geert-Jan Knoops, een van de advocaten van Inez Weski, benadrukte dat zij 45 jaar lang de rechtsstaat heeft gediend. Daarvoor verdient ze volgens hem respect. "Druk zetten op de verdediging omdat we allemaal willen weten hoe het zit, doet geen recht aan haar positie", aldus Knoops.