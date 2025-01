14 jaar cel voor dodelijke steekpartij op festival Solid Grooves

De rechtbank heeft Derzik H. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 jaar voor het doodsteken van Jimmy Schepers op festival Solid Grooves. Twee medeverdachten zijn veroordeeld tot 18 en 6 maanden cel.

Het festival was eind mei 2023 in het Westelijk Havengebied in Amsterdam. De 21-jarige Schepers en zijn vrienden raakten daar in een discussie met H. en anderen, wat uitliep op een gevecht. Schepers overleed door messteken en twee vrienden van hem raakten zwaargewond.

Kort na de steekpartij werden drie verdachten aangehouden: de nu 21-jarige H., die wordt gezien als hoofdverdachte, en twee medeverdachten van 22 jaar.

Beelden van het incident

De rechtbank acht bewezen dat H. Schepers met messteken om het leven heeft gebracht. Volgens de rechters blijkt onder meer uit beelden van het incident dat H. het slachtoffer stak, meldt stadsomroep AT5. "Op de beelden is niet al het geweld tegen Jimmy te zien, maar wel is te zien dat u een terugtrekkende beweging maakt met een mes in uw hand", oordeelde de rechtbank. "Ook al is op de beelden niet te zien dat u Jimmy raakt, kan het niet anders dan dat u diegene bent die Jimmy heeft doodgestoken."

Daarnaast is H. veroordeeld voor onder meer openlijke geweldpleging en twee gewelddadige berovingen op het festival, die hij voorafgaand aan de fatale steekpartij pleegde.

Lagere straffen

Het Openbaar Ministerie had 20 jaar geëist, maar de rechtbank vond dat te hoog en komt uit op een celstraf van 14 jaar. De rechtbank keek hierbij naar de straffen die in vergelijkbare zaken zijn opgelegd en ook werd rekening gehouden met de jonge leeftijd van de verdachte. Ook was de maximale straf voor doodslag ten tijde van de steekpartij 15 jaar.

Tegen medeverdachten Arginio E. en Guillermo G. eiste het OM celstraffen van respectievelijk 4,5 en 2 jaar wegens openlijke geweldpleging, bedreiging en diefstal met geweld. Ook hier komt de rechtbank uit op lagere straffen.

Volgens de rechtbank waren ze allebei betrokken bij de vechtpartij en was E. degene die als eerste ruzie zocht met de vriendengroep van Schepers. Normaal gesproken krijgen verdachten die voor het eerst worden veroordeeld voor openlijke geweldpleging een taakstraf, maar omdat het geweld in dit geval zo heftig was, zijn er toch celstraffen opgelegd.