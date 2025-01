De onbedwingbare verteldrift van paus Franciscus

Hij vertelt, dit keer tot in de kleinste details, veel anekdotes die al uit andere boeken of interviews bekend zijn. Maar het blijft interessant om te lezen wat er bijvoorbeeld door hem heenging tijdens het conclaaf van zijn uitverkiezing of tijdens de moeilijke tijd van de coronapandemie.

Franciscus vertelt opnieuw over de twee keer dat hij verliefd is geweest op een meisje, maar ontkracht het verhaal dat hij verloofd zou zijn geweest voordat hij gehoor gaf aan zijn priesterroeping. Hij heeft alleen maar tango met ze gedanst. Als ander nieuwtje komen we te weten hoe hij tijdens zijn bezoek aan Irak te horen kreeg dat twee aanslagpogingen op hem op het laatste moment waren verijdeld.

Sinds zijn verkiezing in 2013 heeft paus Franciscus meer dan honderd interviews gegeven, zowel op beeld als op papier. Ook in Nederlandse media, zoals in 2015, toen de Utrechtse daklozenkrant Straatnieuws een exclusief interview van een uur met de paus had. Franciscus houdt ook van televisieoptredens. Hij verscheen in verschillende praatprogramma's bij de Italiaanse publieke omroep RAI en bij commerciële zenders.

Eén van zijn favoriete onderwerpen is zijn eigen levensverhaal. Nog geen jaar geleden verscheen bij een Amerikaanse uitgeverij Life: My Story Through History waarin Franciscus door middel van interviews met een Italiaanse journalist episodes uit zijn leven verbindt aan belangrijke gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis. Ook dat boek had veel weg van een autobiografie.