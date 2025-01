Douane onderschept 800 ton gevaarlijk afval in haven Rotterdam

In de haven van Rotterdam heeft de douane een grote lading oude accu's onderschept. Het gaat om afgedankte loodzuuraccu's, die zeer giftige stoffen bevatten en schadelijk zijn voor mens en milieu.

De 33 containers met in totaal 825.000 kilo aan accu's werden gevonden tijdens een wereldwijde controleactie op internationale afvaltransporten. De containers waren vanuit Jamaica en het Amerikaanse eiland Puerto Rico onderweg naar India voor verwerking. Er was geen vergunning voor het transport.

Inspectie verbaasd

Vanwege de risico's is de Inspectie Leefomgeving en Transport ingeschakeld. Die zegt verbaasd te zijn over "de immense hoeveelheid" loodzuuraccu's. Illegale smokkel van gevaarlijk afval is de inspectie nog niet eerder op deze schaal tegengekomen.

De lading stond geregistreerd als ongevaarlijk plastic afval en metaalresten. De inspectie heeft het verdere transport naar India tegengehouden, omdat de accu's bij onjuiste behandeling in brand kunnen vliegen tijdens het transport. Daarnaast is het niet duidelijk of de accu's op een verantwoordelijke manier zouden worden verwerkt in India.

De containers staan vooralsnog in de Rotterdamse haven. Volgens internationale wetgeving moet de lading worden teruggestuurd naar het land van herkomst. De inspectie zoekt samen met de autoriteiten van Jamaica en de VS naar een passende en veilige oplossing.