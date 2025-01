Handballers kunnen door loting groot dromen op WK: 'Kwartfinale zou geweldig zijn'

De loting is dus gunstig voor Nederland. In de eerste ronde staan wedstrijden tegen Guinee, Noord-Macedonië en Hongarije op het programma. De eerste twee teams zijn op papier zwakker dan Nederland en de beste drie teams plaatsen zich voor de volgende fase. "De eerste ronde doorkomen is wel echt een harde eis. En het liefst met veel punten", zegt Ravensbergen.

Niet alleen mentaal zou dat een opsteker zijn, ook geeft het Oranje een goede uitgangspositie voor de rest van het toernooi. De punten die je scoort tegen andere ploegen die doorgaan, neem je namelijk mee naar de hoofdronde. Nederland kan dus met vier punten beginnen aan de tweede fase, maar ook met nul.

Kortom: "Als we van Guinee, Noord-Macedonië en vooral Hongarije winnen, liggen de knock-outs binnen handbereik. En we hebben in het verleden laten zien dat we van die ploegen kunnen winnen."

Frankrijk

In de hoofdronde wachten op Frankrijk na opnieuw geen toplanden, waardoor Oranje groot mag dromen. De top twee van die ronde plaatst zich voor de kwartfinales. Frankrijk is de favoriet, maar daarachter ligt het open. Hongarije heeft de beste papieren, op de voet gevolgd voor Nederland. "We zijn echt een ploeg waar rekening mee gehouden moet worden dit WK."