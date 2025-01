Voertuigen weginspecteurs vaker aangereden, Rijkswaterstaat maakt zich zorgen

Rijkswaterstaat maakt zich zorgen om de toename van het aantal aanrijdingen van voertuigen van weginspecteurs. Vorig jaar waren dat er zestien, het hoogste aantal in vijf jaar. Ten opzichte van 2023 is het meer dan drie keer zo veel.

Een verklaring voor de toename heeft Rijkswaterstaat niet. "Afgelopen jaren ging het de goede kant op", zegt woordvoerder Arjanne van der Bijl. In het verleden paste de dienst de strepen op de auto's aan om zichtbaarder te zijn, net als de verlichting van de waarschuwingsborden.

"We hebben de ongelukken geanalyseerd en gekeken of we een rode draad kunnen vinden", zegt Van der Bijl. "Maar die vinden we niet."

Niet goed opletten

Van der Bijl noemt "onoplettendheid van de chauffeur" als mogelijke oorzaak van de aanrijdingen. "Onze weginspecteurs zien dat mensen onderweg hun navigatie instellen, vergaderingen achter het stuur houden of bakken kwark wegwerken. Dan ben je afgeleid en let je minder op de weg."

Bij Rijkswaterstaat werken ongeveer 300 weginspecteurs die er na ongevallen voor zorgen dat hulpverleners en bergers veilig hun werk kunnen doen. Ook kunnen ze de verkeerscentrale vragen een rijstrook af te sluiten waarna er een rood kruis boven komt te staan.

Niemand gewond

Vaak worden weginspecteurs dagelijks meerdere keren opgeroepen. "Misschien valt het totaal aantal aanrijdingen relatief mee ten opzichte van alle incidenten, maar je moet er toch niet aan denken dat er een persoon bij betrokken is", zegt de woordvoerder. Vorig jaar raakte niemand gewond, in het verleden kwam dat wel voor.

Rijkswaterstaat vraagt sinds 2019 geregeld aandacht voor het negeren van rode kruizen. Volgens de politie gebeurt dat dagelijks op grote schaal. Zo kregen in november vorig jaar ruim 160 automobilisten een boete van minimaal 250 euro voor het negeren van een rood kruis na een ongeluk op de A2 bij Breukelen.