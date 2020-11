Tweede NOW-steun: bijna 20 miljoen euro naar eredivisieclubs, PSV koploper

Voetbalclubs in de eredivisie hebben zo'n 20 miljoen euro voorschot ontvangen aan NOW-geld. Het gaat daarbij om de tweede periode van de steunregeling, van juli tot en met september. Dat blijkt uit de cijfers die het UWV vandaag gepubliceerd heeft.

De NOW-regeling is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. Bedrijven kunnen middels deze regeling bij fors omzetverlies een tegemoetkoming van de overheid krijgen om hun personeel door te betalen. De clubs in het betaald voetbal kunnen ook gebruikmaken van de regeling.

Meeste steun naar PSV

PSV ontving het hoogste voorschot van alle eredivisieclubs: 2.566.920 euro. Ajax, dat in de eerste NOW-periode bijna 4 miljoen euro ontving, kreeg nu als voorschot 1.319.140 euro. AZ en Vitesse zitten ook in de top. De Alkmaarse club ontving in totaal bijna 1,77 miljoen aan steun, de Arnhemmers iets meer dan 1,7 miljoen.

Andere clubs met in totaal meer dan een miljoen euro aan steun zijn Feyenoord (ruim 1,2 miljoen), FC Twente (totaal, inclusief FC Twente vrouwen zo'n 1,5 miljoen), Sparta (1,1), Willem II (1,1), FC Utrecht (1,16).

Heerenveen niet op lijst

SC Heerenveen komt niet in het register van het UWV voor. De club laat weten wel een aanvraag te hebben ingediend, die ook toegekend gekregen te hebben maar het bedrag direct weer te hebben teruggestort na het afronden van de miljoenentransfer van aanvaller Chidera Ejuke naar CSKA Moskou. Van de overige zeventien clubs in de eredivisie ontving RKC de minste steun: 562.092 euro.

De helpende hand van bijna 20 miljoen euro is minder dan de steun die de eredivisieclubs in de periode maart, april en mei kregen. In die periode ontvingen de clubs in totaal 25 miljoen euro.