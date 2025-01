Computerstoring bij ziekenhuis Arnhem verholpen

Het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem heeft vanochtend last gehad van een computerstoring. Daardoor werden afspraken afgezegd. Aan het begin van de middag was de storing verholpen.

De netwerkstoring werd gisteravond ontdekt. Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers konden daardoor niet goed bij de patiëntengegevens. Volgens het ziekenhuis ontstonden de problemen in het netwerk na een reguliere update van een van de ICT-programma's. "Het leek vannacht opgelost, maar vanochtend bleken er weer problemen", zei een woordvoerder van het ziekenhuis tegen Omroep Gelderland.

Aanvankelijk werden alle poliklinische afspraken tot 10.00 uur afgezegd. Later besloot het ziekenhuis om de afspraken van de hele ochtend af te zeggen. De spoedeisende hulp bleef nog wel open. De zorg voor mensen die in het ziekenhuis liggen, ging ook gewoon door, zei de woordvoerder.

Mensen werden opgeroepen om niet naar het ziekenhuis te komen, ook niet als ze een afspraak zouden hebben. "Zodat het systeem weer werkt, nemen wij contact op met patiënten om opnieuw afspraken in te plannen", zei de woordvoerder. Rond het middaguur waren de problemen voorbij en sinds 13.00 uur kunnen alle voorkomende werkzaamheden weer worden opgepakt. "Daar zijn we echt heel opgelucht over", aldus de woordvoerder.