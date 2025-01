Woedende Medvedev ontsnapt aan blamage tegen debuterende Thai

Daniil Medvedev is op de Australian Open ontsnapt aan een vroegtijdige uitschakeling tegen Kasidit Samrej, de nummer 418 van de wereldranglijst. De Rus, als vijfde geplaatst in Melbourne, had in de eerste ronde na een voortvarend begin zijn handen vol aan de 23-jarige Thai, maar wist uiteindelijk een blamage te voorkomen: 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2.

Samrej speelde wel al tien partijen in de Davis Cup, maar was nog niet eerder op ATP-niveau in actie gekomen. De debutant, die in aanloop naar het grandslamtoernooi nog met tienvoudig Australian Open-winnaar Novak Djokovuc getraind had, was in de eerste set dan ook kansloos tegen de verliezend finalist van 2021, 2022 en 2024.