Automobilisten in Scheveningen vergissen zich en belanden in de modder

De afgelopen weken zijn meer dan twintig automobilisten vast komen te zitten in de modder bij wegwerkzaamheden in Scheveningen. De automobilisten gingen de fout in door een nieuwe wegindeling. Ze kwamen daardoor vast te zitten in de blubber bij het tramspoor.

Sinds de zomer voert de gemeente werkzaamheden uit op een kruising in Scheveningen. Zo worden de halte en de sporen van verschillende trams aangepast en worden oude rioleringen, kabels en leidingen vervangen. Hierdoor is de wegindeling veranderd en is er ook een nieuwe rotonde geplaatst.

Hoewel er een pijl op de weg staat, belandden bestuurders buiten de rijstroken en in de blubber bij het tramspoor. Vanwege de werkzaamheden liggen delen in het gebied open en die veranderen bij slecht weer in drassige plekken, schrijft Omroep West.

De auto's die vast kwamen te zitten, moesten door een berger of ander voertuig uit de modder worden getrokken. Ook konden trams vaak niet verder rijden doordat de auto's op het spoor stonden, blijkt volgens de gemeente Den Haag uit meldingen van vervoerder HTM.

Extra borden geplaatst

De gemeente erkent het probleem en laat weten dat er al maatregelen zijn genomen. "De modder die afkomstig is uit de groenvakken rond de rotonde wordt schoongespoten, zodat ook de belijning beter zichtbaar wordt", zegt een woordvoerder tegen de omroep.

Volgens de gemeente blijken de nieuwe wegindeling en rotonde even wennen voor automobilisten. "We hebben extra borden geplaatst met de tekst 'Let op: verkeerssituatie gewijzigd' om weggebruikers te waarschuwen en ze te helpen wennen."

De werkzaamheden worden naar verwachting in maart afgerond. Tegen die tijd zijn er ook gras en duinvegetatie rond de nieuwe rotonde geplant. Tot die tijd blijft de situatie onhandig, vooral bij slecht weer. "We proberen de overlast van modder zoveel mogelijk te beperken", laat de gemeentewoordvoerder weten. "Daarnaast gaan we kijken naar wat we extra kunnen doen om de situatie verder te verduidelijken."