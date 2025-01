Rapport speciaal aanklager VS openbaar: 'Trump loog om aan de macht te blijven'

Donald Trump heeft zich schuldig gemaakt aan een "ongekende criminele poging" om aan de macht te blijven. Dat concludeert de speciaal aanklager in een langverwacht rapport over de pogingen van de opnieuw verkozen president van de Verenigde Staten om de door hem verloren verkiezingen van 2020 ongedaan te maken. Het rapport is vandaag vrijgegeven.

Doordat Trump de laatste presidentsverkiezingen heeft gewonnen, zijn de aanklachten ingetrokken. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vervolgt geen zittende presidenten. In het rapport wordt geconcludeerd dat er voldoende bewijs lag om Trump te veroordelen, maar dat zijn aankomend presidentschap dat onmogelijk maakt.

Het ministerie van Justitie heeft het rapport vanochtend vroeg aan het Congres overhandigd. "De rode draad in alle criminele activiteiten van Trump was bedrog", staat in het rapport. "Willens en wetens deed hij valse beweringen van verkiezingsfraude. Het bewijsmateriaal toont aan dat Trump deze leugens gebruikte als wapen om een federale overheidsfunctie te dwarsbomen die fundamenteel is voor het democratische proces van de Verenigde Staten."

Hoewel de meeste details van Trumps pogingen om de verkiezingen ongedaan te maken al goed bekend zijn, bevat het document voor het eerst een gedetailleerde beoordeling van Smith over zijn onderzoek. Ook bevat het een antwoord van Smith op de kritiek van Trump en zijn bondgenoten dat het onderzoek politiek gemotiveerd was.

Smith zegt dat hij in de zaken tegen Trump "opkwam voor de rechtsstaat". Hij ging ook in op de aanhoudende kritiek van de herkozen president. "De bewering van Trump dat mijn beslissingen als aanklager beïnvloed of gestuurd werden door de regering-Biden of andere politieke actoren is, in één woord, lachwekkend", schreef Smith in een brief aan de procureur-generaal over het rapport.

Stil ontslag

Smith wilde Trump ook aanklagen voor het illegaal bewaren van gevoelige nationale veiligheidsdocumenten in zijn verblijf Mar-a-Lago in Florida, nadat hij in 2021 het Witte Huis had verlaten. Het ministerie van Justitie heeft toegezegd dat deel niet openbaar te maken. Dat is omdat rechtszaken tegen twee Trump-medewerkers die in de zaak zijn aangeklaagd wel doorgaan.

Afgelopen weekend werd bekend dat Jack Smith ontslag had genomen. Zijn vertrek werd al verwacht sinds Trump in november de verkiezingen won. Jack Smith (55), die eerder oorlogsmisdadigers vervolgde bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, werd in 2022 aangesteld om Trump te vervolgen.

Trump zelf heeft op karakteristieke wijze gereageerd op het vrijgegeven rapport. Op Truth Social noemt hij Smith een "dommige officier van justitie die er niet in slaagde zijn zaak voor de verkiezingen behandeld te krijgen". Hij zegt er niet bij dat zijn eigen advocaten allerlei procedures aanspanden om de zaak te vertragen.