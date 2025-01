President Yoon verschijnt niet bij eerste zitting afzettingsproces in Seoul

Het Constitutionele Hof van Zuid-Korea heeft de afzettingsprocedure tegen de geschorste president Yoon Suk-yeol geschorst. Dat deed het hof omdat Yoon vandaag niet kwam opdagen bij de eerste zitting van het afzettingsproces. De zitting duurde daarom slechts 4 minuten.

De president zit verschanst in zijn villa in de hoofdstad Seoul en omdat hij formeel nog president is, wordt hij nog beschermd door het presidentiële beveiligingsteam. Eerder lukte het het Zuid-Koreaanse agentschap voor corruptiebestrijding (CIO) al niet om Yoon te arresteren.

Staat van beleg

De president wordt beschuldigd van machtsmisbruik en het aanzetten tot een opstand omdat hij op 3 december een staat van beleg afkondigde. Daarmee werd het parlement buitenspel gezet en vielen de media onder het gezag van het leger. Daarnaast zijn tijdens een staat van beleg politieke bijeenkomsten, stakingen en demonstraties verboden.

De noodtoestand werd kort daarna door parlementariërs teruggedraaid en halverwege december stemde het parlement voor zijn afzetting. Sindsdien heeft het constitutionele hof 180 dagen om te besluiten of Yoon president mag blijven. Als de rechter besluit dat Yoon schuldig is aan het leiden van een opstand, zou hij de doodstraf kunnen krijgen.

Couppoging

Volgens Yoon spant de oppositie, die een meerderheid heeft in het parlement, samen met aartsvijand Noord-Korea. Ook zou de oppositie de regering dwarsbomen en het landsbestuur vleuggellam maken. Zelf zegt Yoon dat de staat van beleg geen machtsgreep was, maar volgens de oppositie was het wel degelijk een couppoging. De president noemde zijn arrestatiebevel eerder "illegaal en ongeldig" en zei dat hij "tot het einde zal vechten".

Zijn advocaat benadrukte dat het arrestatiebevel onterecht was. Yoon zou wel voor de rechter verschijnen als het arrestatiebevel volgens de juiste procedures was uitgevaardigd, zei hij.

Donderdag staat de volgende zitting op de agenda. Als Yoon dan niet in de rechtbank verschijnt, gaat de zaak zonder hem van start. Zijn advocaten zijn er dan wel om hem te vertegenwoordigen. Een van zijn advocaten zegt dat Yoon "pas na gesprekken over zijn verdediging besluit of hij donderdag wel voor de rechtbank verschijnt".