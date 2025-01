Natuurijs in Winterswijk is er klaar voor: er kan geschaatst worden

Door klimaatverandering en een gebrek aan vrijwilligers verkeert schaatsen op natuurijs in zwaar weer. Vorige maand lanceerde de Nederlandse schaatsbond daarom de Club van Natuurijs om ijsverenigingen in heel het land te ondersteunen. "De schaarse momenten dat we kunnen schaatsen, moeten we met elkaar zien te benutten", zei Jurre Trouw namens de KNSB.

Trouw is vanochtend ook in Winterswijk te vinden. "Het is best wel een unieke baan", zegt hij. "Er zijn een paar principes heel belangrijk. Ze sproeien hier: ze vernevelen het water en dat komt op de baan terecht. Ook hebben ze de baan geïsoleerd." Als derde is er op het kleine gedeelte van de baan, de zogenoemde krabbelbaan, een speciale coating aangebracht om de kou zo goed mogelijk vast te houden. Die witte ondergrond zit niet op de ovalen 400-meterbaan.

Een natuurijsbaan is volgens Trouw echt iets anders dan een kunstijsbaan. "Volgens mij worden heel veel mensen blij van schaatsen in de buitenlucht, zeker als dat dicht bij huis kan."

Marathon

In november werd er ook nog op natuurijs in Winterswijk geschaatst, hoewel de temperatuur toen nog niet onder het vriespunt lag. Dat kon dankzij een experiment van de ijsvereniging, waardoor de vloer van de 'krabbelbaan' koud genoeg was geworden en er een dunne ijslaag ontstond.

De eerste marathon op natuurijs van vorig seizoen werd ook in Winterswijk geschaatst. Een jaar geleden was het ijs in zowel Haaksbergen als Winterswijk dik genoeg, maar schaatsbond KNSB gunde Winterswijk de eer.