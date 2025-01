Griekspoor snel klaar op Australian Open na verlies tegen sterke Hurkacz

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld zonder een set te winnen. De Nederlandse tennisser moest op het eerste grandslamtoernooi van het jaar zijn meerdere erkennen in de Pool Hubert Hurkacz: 5-7, 4-6, 4-6.

Griekspoor, de nummer veertig van de wereldranglijst, wist van tevoren dat het een zware opgave zou worden. De Haarlemmer had geen geplaatste status waardoor de kans op een sterke tegenstander in de eerste ronde groot was. Die kreeg hij ook met Hurkacz, de nummer zeventien van de wereldranglijst.

Omdat hij geen voorbereidingstoernooi speelde, was de Australian Open het eerste toernooi van Griekspoor in 2025. Hij hoopt dit jaar voor het eerst in zijn loopbaan de top twintig van de mondiale ranglijst te bereiken.

Onnodige fouten

Griekspoor, voor de verandering spelend met de pet 'vooruit' in plaats van achterover op zijn hoofd, had veel moeite met de zuiver spelende Hurkacz. De lange Pool (1.96 meter) stond in de hele partij slechts één game op zijn eigen service af en sloeg simpelweg weinig ballen uit.

Het verschil werd met name gemaakt in de onnodige fouten, waarvan Griekspoor er precies dubbel zo veel maakte als zijn tegenstander (46 om 23). Hij wist nog vier matchpoints van Hurkacz weg te poetsen, maar moest bij de vijfde het hoofd buigen.

Later op dinsdag speelt Botic van de Zandschulp ook op de Australian Open. Hij neemt het om 9.00 uur Nederlandse tijd op tegen de Australiër Alex De Minaur.