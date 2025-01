Griekspoor snel klaar op Australian Open: 'Lichaam volledig op slot gegaan'

Tallon Griekspoor is in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld zonder een set te winnen. De Nederlandse tennisser moest op het eerste grandslamtoernooi van het jaar zijn meerdere erkennen in de Pool Hubert Hurkacz: 5-7, 4-6, 4-6.

Griekspoor, de nummer veertig van de wereldranglijst, wist van tevoren dat het een zware opgave zou worden. De Haarlemmer had geen geplaatste status waardoor de kans op een sterke tegenstander in de eerste ronde groot was. Die kreeg hij ook met Hurkacz, de nummer zeventien van de wereldranglijst.

Omdat hij geen voorbereidingstoernooi speelde, was de Australian Open het eerste toernooi van Griekspoor in 2025. Fysiek is hij nog niet in goede staat, vertelde de Nederlander na afloop. "Ik had niet veel meer van mezelf kunnen verwachten, met de voorbereiding die ik heb gehad."

"Ik ben nog niet goed genoeg, heb fysiek nog te veel klachten", vervolgde Griekspoor. "Vijf dagen geleden heb ik mijn rug 'geblokkeerd.' Sindsdien heb ik alleen herstelwerk verricht, mijn lichaam is volledig op slot gegaan aan alle kanten."