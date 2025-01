Druk op Koopmeiners bij terugkeer met Juve in Bergamo: 'Kan fluitconcert verwachten'

Teun Koopmeiners keert vanavond als speler van Juventus terug in Bergamo, voor de competitietopper tegen Atalanta (20.45 uur). Een warm welkom lijkt uitgesloten, na zijn staking van afgelopen zomer om een transfer naar Turijn te forceren.

"Het wordt voor hem een erg belangrijke wedstrijd", zegt Fabiana Della Valle, Juventus-volger van de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport, "Hij kan een fluitconcert verwachten van het grootste gedeelte van de Atalanta-supporters."

'Geweldige jaren'

"Misschien wordt er gefloten, misschien krijg ik knuffels van de mensen", zei Koopmeiners zaterdag op de persconferentie na de derby tegen Torino (1-1). "Ik heb wisselende reacties gehad. Voor mij is het een speciale wedstrijd. Ik heb drie geweldige jaren gehad bij de club en in de stad."

Het wordt in meerdere opzichten een beladen terugkeer bij de club waar Koopmeiners in drie seizoenen was uitgegroeid tot een bepalende speler. Bij zijn huidige werkgever Juventus kan de 26-jarige middenvelder de torenhoge verwachtingen nog niet waarmaken.

'Slechtste speler tegen Torino'

Afgelopen zaterdag kreeg Koopmeiners na het gelijkspel in de Turijnse stadsderby forse kritiek. "Teun Koopmeiners was de slechtste speler tegen Torino", schreef de Gazzetta.

Het grote verschil met vorig seizoen bij Atalanta is zijn impact met goals. Vorig seizoen liet de linkspoot in totaal 15 goals en 7 assists noteren in 51 wedstrijden. Voor Juventus staat de teller voorlopig op 2 goals en 3 assists in 22 wedstrijden.