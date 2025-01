'Overheid moet meer investeren om warmtenetten betaalbaar te maken'

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle acht miljoen huishoudens en gebouwen in Nederland in 2050 van het gas af moeten zijn. Voor een derde van alle woningen is een warmtenet de beste optie. Dat betekent dat tussen de twee en tweeëneenhalf miljoen woningen daar in dat jaar op moeten zijn aangesloten.

Om die doelen te halen moet het aantal nieuwe aansluitingen omhoog naar 80.000 tot 100.000 per jaar. Nu ligt dat aantal door alle problemen rond dat warmtenet op zo'n 15.000 per jaar.

Om warmtenetten weer aantrekkelijk te maken voor consumenten pleit de Warmte Alliantie voor een maximumbedrag van warmte voor consumenten. "Burgers hebben onvoldoende vertrouwen in warmtenetten en dus moet je daar wat aan doen. Een prijsmaximum kan daarbij helpen", zegt Kees Vendrik, voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform, een van de initiatiefnemers van de alliantie.

In oktober schreef minister Hermans al dat ze wil dat de overheid zo'n prijsgrens stelt om burgers te beschermen tegen "excessief hogere leveringslasten".

Verder wil de alliantie consumenten stimuleren om via bijvoorbeeld isolatiemaatregelen de energiekosten te verlagen. Daarnaast moeten de kosten van een aansluiting aan een warmtenet omlaag en moet de subsidie simpeler worden georganiseerd, zodat investeren in een warmtenet rendabel wordt voor warmtebedrijven.

Niets doen heeft een prijs

Voor die plannen van de alliantie is wel financiële steun van het kabinet nodig. Maar niets doen heeft ook een prijs, benadrukt de alliantie. Uit recent onderzoek blijkt dat het niet aanleggen van warmtenetten tot 2040 leidt tot 1,6 miljard euro aan extra maatschappelijke kosten, onder meer doordat het elektriciteitsnet dan moet worden uitgebreid voor bijvoorbeeld warmtepompen.

"Het kabinet moet goede en gerichte steun geven aan warmtenetten", zegt Vendrik. "Als we dat niet doen is dat slecht voor mensen met een smalle beurs én voor het elektriciteitsnet doordat mensen noodgedwongen overstappen op een warmtepomp. Dat belast het overvolle stroomnet nog meer."

In de plannen van de Warmte Alliantie staan verschillende mogelijkheden om de aanlegkosten van warmtenetten te beperken, bijvoorbeeld door werkzaamheden beter op elkaar te laten aansluiten. Daarnaast kan standaardisatie van het ontwerp van de warmtenetten leiden tot 30 procent minder kosten, verwachten de initiatiefnemers.