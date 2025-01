Aanklacht om lege waterberging LA, gouverneur wil Marshall-plan voor wederopbouw

Terwijl de branden bij Los Angeles nog niet zijn gedoofd en door de harde wind zelfs heviger kunnen worden, is een nutsbedrijf van de gemeente al aangeklaagd voor mogelijk wanbeleid in aanloop naar de natuurramp.

Inwoners van het getroffen stadsdeel Pacific Palisades rekenen het het bedrijf zwaar aan dat een waterberging in het gebied niet gevuld was. Het bewuste bassin heeft een capaciteit van bijna 450 miljoen liter water, maar stond droog toen de branden een week geleden ontstonden.

Dat had niet mogen gebeuren, staat in de aanklacht. Volgens de bewoners hadden de gevolgen van de branden zonder die nalatigheid beperkt kunnen worden.

Gouverneur Newsom van Californië riep vorige week al op tot een onderzoek naar het functioneren van het Los Angeles Department of Water and Power. Dat is het grootste gemeentelijke nutsbedrijf van Amerika. De organisatie heeft zelf nog niet gereageerd op de aanklacht.

Bij de branden in Pacific Palisades zijn zeker acht mensen om het leven gekomen. De schade loopt er in de miljarden. Het totale dodental van de branden staat op 24.

In deze video zie je de verwoesting in Pacific Palisades vanuit de lucht: