Stuurloze olietanker uit Rusland gaat naar Deense haven

De Russische olietanker Eventin, die sinds vorige week stuurloos op de Oostzee drijft, wordt naar een Deense haven gebracht. Daar wordt gepoogd het schip te repareren.

De Eventin ligt nu nog voor de kust van Sassnitz bij het Duitse eiland Rügen. Als alle vergunningen rond zijn, gaat het schip naar Skagen in het noorden van Denemarken. Omdat olie uit Rusland valt onder Europese sancties, heeft het schip speciale toestemming nodig om een haven in te gaan.

De olietanker raakte vrijdag op de reis van Rusland naar Egypte in de problemen. Alle systemen op het schip vielen uit en het is de bemanning sindsdien niet gelukt om ze aan de praat te krijgen. Aan boord is een kleine 100.000 ton olie. Gevaar voor het milieu is er niet, zeggen de Duitse autoriteiten.

Duitsland en Greenpeace zeggen dat de Eventin hoort bij de Russische schaduwvloot. Dat is de naam voor een groep olie- en gastankers met slecht traceerbare eigenaren, waarmee Rusland Europese handelssancties probeert te omzeilen. Schepen van de schaduwvloot zijn veelal verouderd.