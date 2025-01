Minder auto's in Manhattan sinds nieuwe tol wordt geïnd

In New York lijkt een nieuwe heffing het aantal auto's in Manhattan merkbaar omlaag te brengen. Sinds 5 januari moeten bestuurders in de ochtendspits 9 dollar betalen als ze met hun auto het drukste deel van het New Yorkse stadsdeel in willen. Na een week zien de autoriteiten zo'n 7,5 procent minder verkeer. Dat komt neer op 43.000 auto's per dag minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het vervoersbedrijf van New York, dat ook gaat over de tunnels en bruggen rond Manhattan, zegt dat reistijden op de drukste routes tot 40 procent korter zijn geworden. Op alle toegangswegen is ook de doorstroming verbeterd.

Binnen Manhattan is de balans iets minder rooskleurig. In veel straten is het rustiger geworden, maar er zijn ook punten waar het even druk of zelfs iets drukker is dan vorig jaar. Toch is vervoersbedrijf MTA, die aanjager was van de heffing, tevreden over de eerste resultaten.

De tol van 9 dollar geldt op werkdagen van 05.00 tot 09.00 uur en in het weekend van 09.00 tot 21.00 uur. Daarbuiten betalen automobilisten 2,25 dollar. Voor vrachtwagens kan het bedrag oplopen tot 21 dollar.

Ook kritiek

Kritiek op de heffing is er ook. Zo zeggen critici dat mensen mogelijk wegblijven en daardoor geen geld meer uitgeven in Manhattan. Ook stijgen de kosten voor bevoorrading van bijvoorbeeld winkels en horeca.

Het New Yorkse model is niet uniek. Onder meer in de binnensteden van Londen, Stockholm en Singapore moeten automobilisten betalen als ze op bepaalde momenten de auto willen gebruiken. Ook daar leidde de invoering al snel tot minder verkeer.