Maand na eredivisiekraker treffen AZ en Ajax elkaar in beker: 'Thuis willen we de baas zijn'

Tegen Ajax moet Van Bommel klaar zijn voor een basisplaats. Van Bommels vervanger Lahdo maakte tegen PSV een fraaie goal, maar moest met enkelklachten worden vervangen in Eindhoven.

De vraag is of Martens kiest voor Van Bommel of Lahdo als linksbuiten. Ook is een kwestie of Mexx Meerdink na vijf goals als invaller rijp is voor een basisplaats of dat de Ier Troy Parrott (tien goals) het vertrouwen centraal voorin behoudt.