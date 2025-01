Gravelrit in Giro d'Italia met zware slotweek, vrouwen starten met tijdrit in Bergamo

Het parcours van de Giro d'Italia bevat dit jaar onder meer een etappe over de gravelstroken van de Strade Bianche en twee tijdritten. Het zwaartepunt van de 108ste editie, die op 9 mei in Durrës (Albanië) start, ligt in de derde week.

De Ronde van Italië eindigt op zondag 1 juni in Rome, zo werd maandagavond in de Italiaanse hoofdstad bekendgemaakt. Daar werd ook het parcours van de Giro voor vrouwen gepresenteerd, voor de rensters begint de koers op 6 juli met een tijdrit in Bergamo.

De start van de eerste grote ronde van het jaar bij de mannen dit jaar is, zoals eerder bekendgemaakt, in Albanië. Daar staan twee lastige etappes en een tijdrit (13,7 kilometer) in de hoofdstad Tirana op het programma. Na een reisdag wordt vanaf de vierde rit over Italiaans grondgebied gekoerst.