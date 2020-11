Vier wijzigingen bij Oranje • Memphis in de spits • Polen met Lewandowski

Frankrijk en Spanje zijn al zeker van het finaletoernooi van de Nations League. In groep A1 maken Italië, Nederland en Polen nog kans. In groep A2 gaan België en Denemarken in een onderling duel uitmaken wie zich kwalificeert. De Belgen hebben genoeg aan een punt.

Het finaletoernooi vindt volgend jaar van 6 tot en met 10 oktober plaats in Nederland, Italië of Polen (afhankelijk van wie zich plaatst).

De deelnemers aan de 'Final Four' komen volgend jaar automatisch in een WK-kwalificatiegroep met vijf landen, de overige groepen bestaan uit zes landen.