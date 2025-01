Mogelijk honderd doden in mijn Zuid-Afrika na blokkade door politie

In een illegale mijn in Zuid-Afrika zijn de afgelopen tijd tientallen mijnwerkers omgekomen, meldt persbureau Reuters na het bekijken van beelden uit de goudmijn. Persbureau AP sprak een woordvoerder van de mijnwerkers, die het heeft over zeker honderd doden.

De politie besloot al in september de mijn te blokkeren om de illegale goudwinning te beëindigen. Mijnwerkers die naar boven kwamen, werden opgepakt. Maar wie dat niet deed zat dus vast, zonder genoeg eten en drinken.

Een overgrote meerderheid zou zich de afgelopen tijd al ernstig verhongerd hebben overgegeven aan de politie. Maar volgens een mijnwerkersbond hebben zo'n 400 mijnwerkers de keus gemaakt in de mijn te blijven, met alle gevolgen van dien.

Ook gaan er verhalen rond dat de mijnwerkers niet meer naar buiten konden, nadat de politie touwen had verwijderd waarmee ze aanvankelijk uit de mijn konden klimmen.

Op beelden uit de mijn zijn vermoedelijk stapels lichamen te zien, die gewikkeld zijn in zakken en plastic. Onduidelijk is om hoeveel mensen het precies gaat. Ook zouden levende mijnwerkers te zien zijn, die om hulp smeken.

Let op, het zijn heftige beelden: