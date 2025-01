Tieners veroordeeld voor groepsverkrachting dakloze vrouw in Helmond

De rechtbank heeft vier tieners veroordeeld voor de groepsverkrachting van een 31-jarige dakloze vrouw in Helmond. Ze kregen tot vijftien maanden jeugddetentie, waarvan een deel voorwaardelijk. Een vijfde verdachte werd schuldig bevonden aan aanranding van het slachtoffer.

De vrouw zat in december 2023 alleen op een bankje in het Burgemeester Geukerspark in Helmond. Volgens de rechtbank hebben de verdachten haar benaderd, ingesloten, onder haar armen gepakt en mee naar een grasveld gesleept. Daar werd ze tegen de grond gedrukt, in haar gezicht geslagen en meerdere malen verkracht.

De vrouw werd ook beroofd van haar mobiele telefoon, meldt Omroep Brabant. Politieagenten troffen haar zwaar toegetakeld in het park aan.

'Afschuw en verontwaardiging'

Het proces tegen de verdachten vond plaats achter gesloten deuren, omdat ze ten tijde van de verkrachting minderjarig waren. Ze zijn op dit moment 17 en 18 jaar oud. Het Openbaar Ministerie had tegen vier van de vijf twee jaar jeugddetentie geëist, waarvan enkele maanden voorwaardelijk.

De rechtbank wijst erop dat een dergelijke verkrachting in de nacht in een openbaar park "gevoelens van afschuw en verontwaardiging oproepen in de samenleving en in het bijzonder gevoelens van onveiligheid bij vrouwen".

Ter nuancering wees de rechtbank wel op het feit dat de daders alleenstaande, minderjarige vreemdelingen zijn in Nederland, waardoor gebrek aan toezicht en begeleiding mogelijk een rol hebben gespeeld bij de delicten.

Schadevergoeding

Drie verdachten kregen vijftien maanden jeugddetentie opgelegd, waarvan drie voorwaardelijk. Eén verdachte kreeg twaalf maanden, waarvan drie voorwaardelijk. De verdachte bij wie alleen aanranding is bewezen, kreeg vier maanden jeugddetentie.

De verdachten komen onder meer uit de gemeenten Tilburg en Waalwijk. Vier van de vijf verdachten moeten het slachtoffer ieder een schadevergoeding van ruim 15.000 euro betalen.