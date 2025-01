LA maakt zich op voor stormachtige wind, vrees voor hevigere natuurbranden

Met sterke wind op komst deze week, bereidt de Amerikaanse stad Los Angeles zich voor hevigere natuurbranden. Morgen verwacht de National Weather Service windstoten tot boven de 100 kilometer per uur. Lokale autoriteiten houden hun hart vast: de wind kan de branden verder aanwakkeren.

De stad heeft daarom extra maatregelen getroffen voor het stormachtige weer. Er zijn nog meer reddingswerkers en blusvoertuigen ingeschakeld. Ook zijn er meerdere watertanks op "strategische plaatsen gezet om de watervoorziening voor brandweerlieden aan te vullen", zei burgemeester Bass op een persconferentie.

Hoewel er extra blusvoertuigen zijn ingezet, waaronder vliegtuigen, kunnen de krachtige windstoten ervoor zorgen dat vliegtuigen en helikopters niet kunnen vliegen. "Dat is niet alleen voor de veiligheid, maar ook omdat dan de effectiviteit van water en brandvertragers afneemt", zei brandweercommandant Marrone. Vooralsnog worden blusvoertuigen in de lucht ingezet, en wordt de windsnelheid nauw in de gaten gehouden.

Rekening houden met het evacuaties

Volgens Marrone en Bass is Los Angeles goed voorbereid op het komende weer, maar ze kunnen niet garanderen dat de branden niet verder zullen uitbreiden. "Het zal erg moeilijk worden om de vlammen in bedwang te houden", zei Marrone.

Inwoners moeten daarom rekening houden met evacuaties, en een evacuatieplan samenstellen. Door de aanhoudende branden zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen en dat aantal kan nog verder oplopen. Er worden namelijk nog mensen vermist.

De brandweer benadrukt dat mensen niet op evacuatiebevelen hoeven te wachten om te vertrekken. "We weten uit ervaring dat als je wacht op het bevel, je verstrikt kunt raken in de drukte", aldus Marrone.

In deze special zie je hoe het vuur zich zo snel kon uitbreiden: