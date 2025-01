Broers schuiven schuld viervoudige moord Enschede af op overleden vader

De twee broers die samen met hun vader zijn veroordeeld voor een viervoudige moord in Enschede, zeggen dat hun inmiddels overleden vader die in zijn eentje zou hebben gepleegd. Dat bleek vandaag in de behandeling van het hoger beroep.

In november 2018 werden vier mannen van dichtbij doodgeschoten in een growshop in Enschede. Vader Camil A. en zijn zonen Dejan (38) en Denis (36) werden hiervoor twee jaar later tot levenslang veroordeeld. Ze tekenden direct na de uitspraak hoger beroep aan.

Al die jaren beriepen de verdachten zich in de rechtszaal op hun zwijgrecht. Vandaag in het gerechtshof verbrak Dejan voor het eerst het stilzwijgen. "Dat zwijgen was een spelletje van mijn vorige advocaten", zei hij volgens de regionale omroep Oost. "Inmiddels weet ik dat zwijgen niets helpt en dat je met praten verder komt."

Nieuwe verklaringen

Volgens de nieuwe verklaringen gingen de broers met hun vader naar de growshop om wapens te leveren. Daar zou de vader, nadat hij door de eigenaar was uitgescholden, een wapen hebben getrokken. Op het moment dat de eigenaar het wapen probeerde af te weren, ging het af en werd hij in het hoofd geraakt.

De vader zou vervolgens met zijn andere hand een tweede vuurwapen tevoorschijn hebben gehaald en daarmee de growshopeigenaar in zijn achterhoofd hebben geschoten. Ook een Arnhemmer en twee Hengeloërs, onder wie de oud-eigenaar van de zaak, werden daarna doodgeschoten.

De verklaringen van de broers vandaag leidden tot gefronste wenkbrauwen bij zowel de raadsheren (rechters in hoger beroep) en de advocaten-generaal (officieren van justitie in hoger beroep). De broers spraken volgens de juristen eerdere verklaringen bij de recherche tegen en riepen bovendien een hoop vragen op.

Veel vraagtekens

Zo vroegen de raadsheren zich af waarom iemand een tweede vuurwapen zou trekken. Daarnaast wezen ze op het feit dat het DNA van Dejan is aangetroffen op een van de kogelhulzen.

De strafzaak gaat morgen verder. Dan volgen ook de strafeisen tegen Dejan en Denis A. Het hof doet op 28 februari uitspraak.