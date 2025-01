Cel dreigt voor recreatieondernemer Peter Gillis: 'Ik ben geen crimineel'

Verklaringen van parkbeheerders en medewerkers die in de rechtszaal werden voorgelezen, duiden erop dat hij belastingfraude heeft gepleegd. Getuigen zeggen bijvoorbeeld dat ze de "zwarte huur" contant moesten innen en niet mochten registreren. Ze hielden het wel bij op papier, maar dat werd door Gillis verscheurd nadat hij het geld had geteld.

Ook werden de urenlijsten van buitenlandse werknemers niet bijgehouden. "Schoonmakers werden cash uitbetaald. Poolse schoonmakers moesten bij een controle doen alsof ze alleen Pools spraken en er niks van begrepen", stelde een medewerker.

In zijn verklaring zei Gillis dat hij het gevoel had dat er een hetze tegen hem aan de gang is. "Bijna alle horecazaken op mijn parken zijn al door de gemeentes gesloten. Alles is mij afgepakt, ik ben vleugellam gemaakt. Dit heeft mij emotioneel kapotgemaakt." De officier wilde daar niks van weten: "Er is geen sprake van een hetze. Dit is gewoon een proces, niks meer of niks minder."

'Had ik maar nee gezegd'

Ook ging de ondernemer in op de "zwarte verhuur". Volgens hem ging het om sociale huur voor mensen die bijvoorbeeld in scheiding lagen. Hij zou niet hebben geweten dat de mensen waren ingeschreven op het park. "Daar kwamen we pas achter toen de kiespassen voor de verkiezingen kwamen."

Volgens de campingbaas had hij die mensen "zwaar onder de kostprijs" op de parken laten verblijven. "Ik had mijn huisjes beter kunnen verhuren aan vakantiegangers, dat levert veel meer geld op. Achteraf denk ik: had ik maar nee gezegd." Over het ophalen van het contante geld zei hij niets.

Ook zijn dochter kwam vandaag aan het woord. Zij wordt ervan verdacht accommodaties te hebben geblokkeerd in het reserveringssysteem, omdat ze illegaal werden verhuurd. Ze gaf toe dat ze huisjes heeft geblokkeerd. "Maar dat is omdat een accommodatie tijdelijk niet verhuurbaar was vanwege een kapotte ketel, een kapotte vloer of onderhoud."

De rechtszaak gaat morgen verder. Dan wordt de strafeis tegen alle verdachten duidelijk.