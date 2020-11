Zverev met moeite langs Schwartzman bij ATP Finals

Alexander Zverev heeft zijn eerste overwinning op de ATP Finals binnen. De Duitser tennisser, die eerder kansloos verloor van Daniil Medvedev, won met 6-3, 4-6, 6-3 van Diego Schwartzman.

De partij in Londen tussen Zverev en Schwartzman was van een matig niveau. Vooral in de eerste set stapelden beide spelers fout op fout.