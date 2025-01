Steeds meer Nederlanders werken op afstand in Kaapstad, waar de zon wél schijnt

Kaapstad verwacht deze zomer een recordaantal bezoekers. Het gaat niet alleen om toeristen, maar er zijn ook steeds meer 'digitale nomaden' te vinden: mensen die op afstand werken.

Ook steeds meer Nederlanders kiezen voor Kaapstad om dat te doen. Maar niet iedereen is blij met die ontwikkeling.

Lekker weer en geen tijdsverschil

Even in de zon hardlopen op de boulevard van Sea Point in Kaapstad en daarna een sprong in het koude water van de Atlantische Oceaan, voordat je je laptop opent in een coworking-ruimte met uitzicht op de Tafelberg. Dat is de ochtend van Lucas Hermsen, die in Zuid-Afrika op afstand werkt voor een in Nederland gevestigd bedrijf in e-bikes.

Het is de tweede keer dat hij in de Nederlandse winter zijn toevlucht zoekt in Kaapstad. "Het is hier nu zomer. Bovendien heeft de stad bijna dezelfde tijdszone als Nederland en dat maakt het werken op afstand gemakkelijker. Ik maak flink wat uren, maar kan tegelijkertijd na het werk lekker naar het strand voor een zonsondergang en in het weekend hiken of surfen."

De Amsterdammer zegt steeds meer Nederlandse digitale nomaden in de stad te zien. "Ook heel veel Amsterdammers. Waarschijnlijk komt het door sociale media, waar mensen het van elkaar zien. Ze steken elkaar aan."

De gemeente Kaapstad lanceerde vorig jaar de reclamecampagne Choose Cape Town, en dat gebeurt. Er komen ruim 200 internationale vluchten per week aan op het vliegveld. Goed voor de economie en de werkgelegenheid.