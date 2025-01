Olympisch kitesurfer Lobo redt tijdens training vrouw uit zee

Onder zijn post geeft Lobo uitleg over wat er is gebeurd en waarschuwt hij voor de gevaren van de zee "Blijf alert op gevaar, want de stroming is op sommige plekken erg sterk!" Ook dankt hij de strandwachten voor hun hulp.

Zevende in Parijs

De 31-jarige Lobo deed afgelopen zomer mee aan de Olympische Spelen waar hij zevende werd in het eindklassement. In 2019 en 2023 won hij goud op de Pan-Amerikaanse Spelen.