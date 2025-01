Handballers Schagen en Houtepen missen WK door blessure, Van der Ban vervanger

Handballers Bobby Schagen en Thomas Houtepen moeten het WK laten schieten. Bondscoach Staffan Olsson heeft Jeromy van der Ban als vervanger opgeroepen. Robin Nagtegaal, die al als reserve bij de selectie zat, komt ook in actie.

Aanvoerder Schagen (35) is niet op tijd hersteld van een breuk in zijn voet. Houtepen (22), die net terug was na een kruisbandblessure, is dit weekend weer geblesseerd geraakt.

Oranje speelt woensdagavond zijn eerste wedstrijd op het WK. In het Kroatische Varazdin is Guinee de tegenstander.