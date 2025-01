Hassan keert terug waar gouden droom werd geboren: 'Londen voelt als mijn marathon'

Na Londen richt Hassan zich weer op de baan. De wereldkampioenschappen atletiek van komende zomer in Tokio staan uiteraard al in haar agenda. Maar wat ze daar van plan is, zegt ze zelf ook nog niet te weten.

"Na Londen ga ik weer naar de baan kijken. Misschien 10.000 meter? Ik wil zeker terug naar de baan. Terug naar vroeger. Kijken wat ik nog kan doen. Zo voelt het. Persoonlijke records, misschien. Maar eerst moet ik goed zijn op de marathon."

Vier marathons in een jaar

Voor de jaren die nog komen, denkt Hassan groter, gekker, beter. Ze wil, net als met haar combinatie van baanonderdelen en de marathon in Parijs, dingen doen die nooit eerder zijn gedaan.

"Ik wil in één jaar vier marathons lopen, ik wil zien of dat lukt. Alle atleten zeggen dat twee in een jaar al moeilijk is. Ik wil weten of het echt zo is, en of vier in een jaar onmogelijk is. Ik ben nieuwsgierig, supernieuwsgierig."

"Als professioneel atleet meedoen aan vier majors is mogelijk, denk ik. Maar ik wil niet gewoon meedoen. Wat ik wil, is moeilijker."

"En ik heb nog een droom", klinkt het onheilspellend. "Ik wil nog iets bijzonders doen, maar wat kan ik nog niet zeggen, dat blijft nog bij mij. Dat kan ik pas zeggen, als het lukt."