Corbyn niet meer welkom in Labourfractie in Brits Lagerhuis

Oud-Labourleider Jeremy Corbyn is niet niet meer welkom in de fractie van zijn partij in het Britse Lagerhuis. Corbyns opvolger Keir Starmer weigert hem opnieuw in de fractie toe te laten, nadat het partijbestuur gisteren besloot de schorsing van Corbyn op te heffen.

Corbyn raakte tijdens zijn jaren als oppositieleider in opspraak door beschuldigingen van antisemitisme. Hij zou hebben weggekeken als partij- en fractieleden hem wezen op antisemitische uitlatingen van de radicale linkervleugel van Labour, en er nooit iets tegen hebben ondernomen. Uit onderzoek na Corbyns vertrek als Labourleider kwam naar voren dat Labour onvergeeflijke fouten heeft gemaakt en het probleem heeft genegeerd. Toen Corbyn die bevindingen vorige maand buitenproportioneel noemde, werd hij door Labour geschorst als partijlid.

Deze week sloeg Corbyn een andere toon aan; hij liet in een verklaring weten dat antisemitisme nooit getolereerd mag worden. Daarop beëindigde het partijbestuur de schorsing.