Utrechtse studentenvereniging krijgt weer subsidie na bangalijst-rel

De Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht heffen de sancties op die het Utrechtsch Studentencorps (USC) vorig jaar kreeg opgelegd nadat leden een bangalijst hadden opgesteld en verspreid. Het corps krijgt daardoor weer subsidie. Ook is de studentenvereniging is vanaf september weer welkom bij officiële gelegenheden.

In maart vorig jaar kwam een zogenoemde "grietenlijst" van leden van het USC naar buiten. Zo'n dertig vrouwen werden daarin beoordeeld op hun seksuele prestaties. Het studentencorps schorste de verantwoordelijke leden voor maximaal 1,5 jaar. Ze mogen wel lid blijven van de studentenvereniging.

De UU en HU besloten om de subsidies aan het corps per direct stop te zetten. De USC moest ook een verbeterplan opstellen om een cultuurverandering door te voeren. Dat plan is de afgelopen maanden door de onderwijsinstellingen gemonitord en zij zeggen nu te zien dat er stappen worden gemaakt om een duurzame verandering in de cultuur te realiseren.

'Waardering voor de inspanning'

Reden genoeg voor de onderwijsinstellingen om vanaf volgend studiejaar het USC weer te subsidiëren. Sinds 1 januari mogen ze al aanspraak maken op de activiteitensubsidie.

"We hebben waardering voor de inspanningen die het USC heeft verricht", zegt Wilma Scholte op Reimer, bestuursvoorzitter van de HU tegen RTV Utrecht. "Het kost echter tijd om de gewenste veranderingen ook daadwerkelijk in de praktijk te implementeren. Daarom vind ik het heel belangrijk om hier ook na 2025 met elkaar in gesprek over te blijven."

De UU en HU blijven de uitvoering van het plan monitoren via voortgangsrapportages en door met elkaar in gesprek te blijven.