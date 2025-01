Arnhemmers mogen onduidelijke brieven van de gemeente terugsturen

Inwoners van Arnhem mogen voortaan brieven van de gemeente terugsturen als ze die niet begrijpen. De ambtenaar die de brief heeft geschreven, moet daarna een duidelijkere versie opstellen.

Inwoners moeten met een markeerstift aangeven welk deel van de brief ze onduidelijk vinden en de brief per post of e-mail retour sturen. Persoonlijke gegevens zoals bedragen en namen moeten zwart worden gemaakt. Ambtenaren krijgen dan tien dagen de tijd om een nieuwe, helderdere brief te schrijven.

Het gaat om een proef die halverwege dit jaar wordt geëvalueerd. Wethouder publieke dienstverlening Van de Geijn is blij met de 'terugstuurservice'. "Ik vind het belangrijk dat we goed met onze inwoners communiceren. Alleen dan kun je elkaar beter begrijpen."

Ook in Leeuwarden en Haarlemmermeer

De gemeente Arnhem noemt twee voorbeelden van onduidelijke overheidstaal: "Met de door u verstrekte gegevens is door mij onderzoek gedaan naar uw financiële positie" kan een stuk simpeler: "Met uw gegevens heb ik uw financiën onderzocht."

Of: "In dit administratief beroepschrift geeft u aan waarom u het niet met de beslissing eens bent", kan in simpeler Nederlands gewoon "In uw brief schrijft u waarom u het niet eens bent met onze beslissing" worden.

Het besluit in de brief verandert niet na het terugsturen, benadrukt de gemeente. Ook de termijn waarin mensen bezwaar kunnen indienen, blijft hetzelfde.

Meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken

Arnhem is niet de enige stad waar inwoners onduidelijke gemeentebrieven kunnen terugsturen. Ook in de gemeente Haarlemmermeer kunnen bewoners ambtenaren vragen om de brief te herschrijven.

In Leeuwarden kunnen inwoners onduidelijke brieven achterlaten in een brievenbus in de hal van het gemeentehuis. Daarna neemt de gemeente contact met hen op om tips op te halen en de brief te herschrijven.

Daarnaast kunnen burgers meldingen doen van onbegrijpelijke overheidstaal bij het Meldpunt voor Onbegrijpelijke Zaken, een expertisecentrum dat langsgaat bij verschillende gemeentes.