13/1 in Nieuwsuur: Willen Oekraïners onderhandelen? • Drinkwatertekort dreigt • MKZ-besmettingen in Duitsland

MKZ-besmettingen in Duitsland

Drie waterbuffels vlakbij Berlijn zijn besmet met mond-en-klauwzeer (MKZ). De laatste keer dat dat virus in een EU-lidstaat werd aangetroffen was in 2007.

Minister Wiersma van Landbouw heeft direct maatregelen ingesteld voor de kalversector. Vooralsnog maakt ze zich geen grote zorgen over de situatie in Nederland. In Nieuwsuur vertelt ze waarom ze denkt dat het niet zo'n vaart zal lopen als in 2001, toen in ons land bijna 300.000 afgemaakt moesten worden.