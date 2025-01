Zeehondenpup bezweken die werd opgevangen na eten van plastic

Zeehondenpup Freek, die sinds 1 januari bij natuurcentrum Ecomare op Texel werd verzorgd, is dood gevonden in zijn verblijf. De pup kwam vorige week in het nieuws omdat het de eerste zeehond was waarvan de verzorgers met zekerheid konden zeggen dat die plastic en houtresten in zijn maag had.

Op nieuwjaarsdag werd de zeehondenpup binnengebracht bij de opvang. Hij was op dat moment ernstig verzwakt. Dierverzorgers gaven Freek daarom een oplossing van zout en mineralen om de vochtbalans weer op peil te brengen. Maar het beestje spuugde de vloeistof weer uit en daarbij kwamen er ook stukjes plastic en hout mee.