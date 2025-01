Ook morgen geen onderwijs op TU Eindhoven na cyberaanval

Ook morgen wordt op de Technische Universiteit Eindhoven geen onderwijs gegeven. De universiteit werd in de nacht van zaterdag op zondag getroffen door een cyberaanval, waarna het interne netwerk offline werd gehaald.

Het opnieuw beveiligen van dat netwerk is nog niet afgerond, meldt de universiteit. "We werken planmatig met man en macht om het netwerk van de TU/e weer veilig te krijgen en uiteindelijk met de grootste zorgvuldigheid weer stapsgewijs online te kunnen brengen. De onderwijssystemen hebben hierbij de hoogste prioriteit", schrijft vicevoorzitter van het college van bestuur Patrick Groothuis in de schriftelijke verklaring.

Het netwerk is nodig voor het geven van onderwijs. Ook kunnen studenten en medewerkers onder meer niet bij hun mail.

Dader nog onbekend

De universiteit laat verder weten er niet van uit te gaan dat er data zijn gestolen, "maar het onderzoek loopt nog". Ook is het nog onduidelijk wie er achter de hack zit.

Groothuis schrijft te begrijpen dat het voor studenten en docenten een vervelende situatie is. Ook benadrukt hij dat niet-netwerkgebonden onderzoek gewoon kan doorgaan en dat alle labs en voorzieningen veilig zijn. Ook promoties kunnen doorgaan.